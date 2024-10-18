Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Kükürtlü Caddesi’ndeki yıpranan trafik levhaları ve uyarı işaretlerini yeniledi.BURSA (İGFA) - Ulaşım alanında yaptığı yatırımlar ile ilçenin yollarını daha konforlu hale getiren Osmangazi Belediyesi, bir yandan da yıpranan trafik bilgi ve işaret levhalarını yenileyerek yolları güvenli hale getiriyor.



Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı yol yapım ve onarım birimi ekipleri, ilçedeki yollarda can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla Kükürtlü Caddesi’ndeki yıpranan yatay ve düşey trafik levhaları ve uyarı işaretlerini yeniledi. Işığın doğru bir şekilde geri yansıtılmasını sağlayan trafik levhaları ve uyarı işaretleri, özellikle havanın karardığı gece saatlerinde araç farı ile fark edilerek sürücüyü uyarırken, kaza oranlarını da minimum seviyeye düşürüyor.

Sürücülerin ve yayaların güvenli ulaşımı için özveriyle çalışan ekipler, başta okul önlerindeki ve bağlantı yollarındaki levhalar olmak üzere cadde üzerindeki ekonomik ömrünü tamamlamış trafik bilgi ve işaret levhalarının yerine reflektif malzemelerden yapılan uzun ömürlü levhaları monte etti.