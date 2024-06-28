Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nde fotoğrafçı olarak görev yapan Mustafa Mesut Şık, sahipsiz sokak hayvanlarının kent yaşamına dair karelerinden oluşan ‘Şehrin Sessiz Tanıkları’ isimli fotoğraf sergisini Osmangazililerle buluşturdu.BURSA (İGFA) - 2019 yılından bu yana Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde fotoğrafçı olarak görev yapan Mustafa Mesut Şık, Türkiye’nin birçok şehrindeki sokak hayvanlarını gözlemleyerek, can dostların kent yaşamına dair anlarını objektifine yansıttı. Hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarının birbirinden doğal anlarını deklanşöre basarak ölümsüzleştiren Şık, çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan ‘Şehrin Sessiz Tanıkları’ isimli fotoğraf sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Siyah beyaz 30 fotoğraftan oluşan sergi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen törenle açıldı. Serginin açılışına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir ve Mücahit Yıldızhan ile birlikte birim müdürleri, fotoğraf sanatçıları ve mesai arkadaşları katıldı.

“SOKAK HAYVANLARINI ANLATAN ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA”

‘Şehrin Sessiz Tanıkları’ isimli fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mücahit Yıldızhan, “Çalışma arkadaşımız olan Mustafa Mesut Şık, dünyamızı ve yaşamımızı paylaştığımız sokak hayvanlarına dikkat çekmek için güzel bir çalışma ortaya koydu. Osmangazi Belediyesi olarak, can dostlara her zaman sahip çıkıyoruz. Böyle güzel bir çalışma yaptığı için çalışma arkadaşımızı tebrik ediyorum. Başkanımız Erkan Aydın, şehir dışı programından dolayı burada açılışta bulunamadı. Başarılı fotoğrafçımız Mesut Şık’ı güzel fotoğrafları için tebrik ediyorum” diye konuştu.

Fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini ifade eden Mustafa Mesut Şık da, “Osmangazi Belediyesi Basın Müdürlüğü’nde fotoğrafçı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda sokak ve belgesel fotoğrafçılığı ile de ilgileniyorum. Ülkemizin farklı şehirlerinde karşıma çıkan sokak hayvanlarını, farkındalık oluşturmak için objektifime yansıttım. Hayvanları doğal halleriyle çektim. Fotoğraflarımda sokak hayvanlarının hayatın birçok anında bizimle birlikte olduğunu ön plana çıkartmak istedim. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a sergiyi açma konusunda verdiği destekler için teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından fotoğraf sanatçısı Mustafa Mesut Şık, protokol üyeleri ile birlikte sergiyi gezerek, çektiği fotoğrafların hikayesini anlattı.