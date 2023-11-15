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Alınan bilgiye göre ilçe halkının meraklı gözlerle baktığı helikopterinin dedektör kontrol edilen metal maden arama cihazı olduğu öğrenildi.

UÇUŞ SEBEBİ BELLİ OLDU...

Orhaneli gündüz saatlerinde ilçe semalarında altında oval metal olan helikopteri merak konusu olmuştu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi semalarındaki uçan esrarengiz helikopter ilçede merak konusu olmuştu!Helikopterin nedeni belli oldu... bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Orhaneli semalarında gezen esrarengiz helikopterin sebebi belli oldu.

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