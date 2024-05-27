Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile 21-27 Mayıs tarihleri arasında devam eden Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin son günkü duraklarından biri Nilüfer Hasanağa oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği koordinasyonunda bir hafta boyunca il merkezi ve ilçelerde yapılan etkinliklerle kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Nilüfer ilçesinde yapılan programla Bursa'nın lezzeti tescilli coğrafi işaretli ürünlerinden Hasanağa Enginarı ve kestane şekeri tanıtıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen program Enginar tarlasında başladı. Ardından Hasanağa Köy Meydanı'nda gerçekleşen Programa Katılan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Türk Mutfağı Haftasının sona ereceğini fakat 1-9 Haziran tarihleri arasında Kültür Yolu Festivali'nin başlayacağını söyledi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş konuşmasında amaçlarının Türk mutfağını en güzel şekilde tanıtmak olduğunu belirterek, "Bursa, 600 yıl geçmişi olan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Osmanlı Devleti'ne başkent olmuş bir kent. Bu kentin ciddi anlamda zengin bir mutfağı var. Bu mutfağın da hem ülkemizde hem de dünyada en güzel şekilde tanıtmamız lazım. Tabi burada öncü görevi yapan şüphesiz ki kadın dernek ve kooperatiflerimiz. Bu süreçte aktif olarak rol alıyorlar. Bir tarafta enginar bir tarafta kestane şekeri sunumu hazırlamışlar, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa'da aynı zamanda atadan, dededen kalan saklı kalmış yemeklerin varlığına dikkati çeken Vali Demirtaş, "İnşallah bunları da tespit edip mutfaklarımızda, restoranlarımızda en güzel şekilde sunmaya çalışacağız.'' dedi.

Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen de, konuşmasında Bursa'nın coğrafi işaretli ürünlerinden olan Hasanağa Enginarının tanıtımını ve üretimini artırmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Konuşmalar sonrasında protokol üyeleri ve misafirler, Hasanağa Köy Meydanı'nda kurulan stantlarda sunumu yapılan Hasanağa Enginarı özelinde enginar ve kestane şekeri ana teması ile hazırlanan enginar tatlısı, dondurmalı enginar, enginarlı cheesecake, enginar dolması, enginar yemeği, baklalı enginar, enginarlı pilav, enginar kızartması, garnitürlü enginar, karamelli enginar tatlısı ve ikramların tadına baktı.