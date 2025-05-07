Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamındaki Anaokulu Şenliği'nde katılan minikler, kendileri için özel olarak hazırlanan alanda doyasıya eğlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Bursa Uluslararası Spor Festivali, yediden yetmişe herkesi sporla buluşturmaya devam ediyor.

Festival kapsamında Merinos Parkı'nda düzenlenen Anaokulu Şenliği'nde ise minikler hem eğlenceli hem de sporla iç içe bir gün geçirdi.

Yüz boyamadan dans etkinliğine, darttan oyun parklarına kadar pek çok farklı alanda gönüllerince koşturup eğlenen çocuklar, unutamayacakları bir gün geçirdi.