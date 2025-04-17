Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Mudanya belediyeleri ile BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin dört bir tarafında bahar temizliği çalışmaları başlatıldı.BURSA (İGFA) - Daha temiz, daha estetik ve daha yaşanabilir bir Bursa için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, temizlik çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Mudanya belediyeleri ile BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Bursa’nın birçok noktasında geniş çaplı temizlik çalışması başlattı. Ekipler tarafından detaylı bir şekilde yol süpürme, tretuvar temizliği ve yabani ot kazıma, kanal temizliği, sahil ve yürüyüş yolu temizliği yapıldı.

Çalışmalarda çift kabin kamyonet, tırpan ekipmanları, basınçlı yıkama aracı, mini kazıyıcı, yol süpürme aracı, yükleyici ve vinç gibi pek çok temizlik ekipmanı görev aldı.

Mudanya sahilinde yürütülen temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, temizlik ekiplerine kolaylıklar dilerken vatandaşlarla da sohbet etti. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette yetkililerden bilgi alan Başkan Mustafa Bozbey, Bursa genelinde bir bahar temizliği başlattıklarını söyledi.

Baharla birlikte daha temiz bir Bursa arzuladıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Sokaklarımızın, sahillerimizin temiz olmasını istiyoruz. Sokaklar hepimize ait ve buraların temiz kalması hepimizin sorumluluğundadır. Cadde ve sokaklarımızın temiz olması için ekiplerimiz her yerde özveriyle çalışmaları yürütüyor. Halkamızın da aynı özveriyi göstermesini istiyoruz. Ancak bu şekilde Bursa’ya gelen turistler daha temiz bir kent görecektir” dedi.