İBB, Kurban Bayramı için bayram öncesinde tüm tedbirlerini alarak, hazırlıklarını tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların sorunsuz bir bayram geçirmesi için Kurban Bayramı öncesinde hazırlık çalışmalarını tamamladı. Bu çalışmaların yanı sıra ayrıca bayram öncesi, bayram boyunca ve sonrasında da özellikle hijyen konusunda sorun yaşanmaması için kendi tesislerinde temizlik çalışmaları yürütüyor. Hijyen ekipleri, bayram boyunca İBB’nin 4 adet modern kurban satış ve kesim tesisinde vardiyalı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan tedbirler ve yapılan hazırlıkların yanı sıra bayram boyunca ve sonrasında da çalışmalar sürdürülecek. Bu çalışmaların başında da kurbanlık alanlarındaki temizlik çalışmaları geliyor. Bayramın 1. günü sabahın ilk saatlerinden itibaren temizliğe başlayan ekipler, İBB’nin Kurban Satış ve Kesim Tesisleri’ndeki temizlik çalışmalarını vardiyalı olarak sürdürüyor.