23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan depremin ardından Türkiye’nin farklı bölgelerinde sarsıntılar devam ediyor. Son olarak 3 Haziran’da Marmaris’te meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, güvenli yaşam arayışlarını yeniden gündeme taşıdı. Parcel Estates CEO’su Özden Çimen, Türk yatırımcıların Dubai’ye yöneliminin artık geçici bir dalga değil, kalıcı bir yaşam tercihi haline geldiğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da 23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye genelinde devam eden sismik hareketlilik, özellikle büyük şehirlerde yaşayan yatırımcıların risk algısını derinleştirdi. Bu süreçte Dubai’ye olan ilgi dikkat çekici biçimde artarken, yatırım motivasyonu yerini yaşam güvenliği ve sürdürülebilirlik kaygılarına bırakıyor.

Parcel Estates CEO’su Özden Çimen, yatırımcı profilindeki bu değişimi şöyle özetliyor: “Geçmişte Dubai’den mülk edinen Türk yatırımcıların büyük çoğunluğu bu alımları sadece yatırım amacıyla yapıyordu. Ancak artık ciddi bir kesim yaşam kurma hedefiyle Dubai’yi tercih ediyor. Depremlerin yarattığı güvenlik kaygısı bu değişimin temel nedeni.”

Süregelen Deprem Riski, Kararları Şekillendiriyor

Çimen, sadece İstanbul değil, Türkiye genelinde yaşanan depremlerin yatırımcıları harekete geçirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “3 Haziran’da Marmaris’te meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, riskin yalnızca İstanbul’la sınırlı olmadığını gösterdi. Dubai’nin fay hattı üzerinde yer almaması, yüksek inşaat standartları ve şehir planlamasındaki disiplin sayesinde güvenli bir yaşam için öne çıkan şehirlerden biri olduğunu görüyoruz.”

Aileler İçin Güvenlik ve Eğitim Ön Planda

Pandemi sonrası başlayan ilginin artık yaşam temelli bir göç sürecine evrildiğini vurgulayan Çimen: “Yatırımcılarımız artık sadece gayrimenkul getirisiyle ilgilenmiyor. Uluslararası eğitim kurumları, sosyal yaşam imkanları, sağlık hizmetleri ve çocuklarının geleceği gibi konularla çok daha fazla ilgileniyorlar. Danışmanlarımıza gelen sorular da bu yönelimi açıkça gösteriyor” dedi.

Sadece Mülk Değil, Yeni Bir Hayat Kuruluyor

Parcel Estates olarak yalnızca gayrimenkul değil, şirket kurulumu, vergi ve muhasebe danışmanlığı gibi pek çok alanda yatırımcılara rehberlik ettiklerini belirten Çimen şu açıklamalarda bulundu: “Dubai’ye taşınan yatırımcılarımız için süreci yalnızca satın almayla sınırlı görmüyoruz. Aileleriyle birlikte yeni bir hayata uyum sağlamaları için kapsamlı destek sunuyoruz. Dubai’deki Türk topluluğuyla olan güçlü ilişkilerimiz sayesinde, güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam için her aşamada yanlarındayız.”