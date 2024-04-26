Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte zararlı haşere gruplarına karşı çalışmalar başlatan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, zararlı haşerelere karşı ekiplerle birlikte bizzat çalışmaya katıldı.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi, çevre sağlığını olumsuz yönde etkiyebilecek haşere sorununu çözmekte kararlı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Tarım Peyzaj A.Ş tarafından ilçede sivrisinek ve karasinekle mücadele başta olmak üzere tüm haşerelere

karşı çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında; lavra mücadelesi için kanallar, foseptikler, su birikintileri, dereler ve mazgallar ile rögarlar, çöp konteynırları gübrelik alanlar periyodik olarak ilaçlanıyor.

BAŞKAN ÇALIŞMALARA BİZZAT KATILDI

Çalışmalara Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de bizzat katıldı. Çalışma sonrası açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Tarım Peyaj A.Ş ekipleri tarafından ilçemizin dört bir tarafında tespit edilen üreme noktalarında hem sivrisinek hem de karasinekle ilgili mücadeleye başladık. Bu çalışmalar her gün, her hafta periyodik olarak devam edecek” dedi.