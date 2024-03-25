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4 aydır pazar günleri gerçekleştirilen etkinliklere Yıldırımlıların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklarının geleceğini destekleyen ebeveynlere teşekkür etti.

‘Masal Saati’nde bu hafta Ramazan temasıyla önce ‘Çıtır Çıtır Bir Bayram Macerası Kitabı’ anlatıldı. Sonrasında çocuklarla Ramazan kandili yapıldı.

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde 4-7 yaş grubundaki çocuklara yönelik ‘Masal Saati’ etkinliği düzenliyor. BURSA (İGFA) - Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen programlarda Çocuk Kitabı Yazarı Feyza Kartopu, her hafta farklı eser ve konularla çocukların hayal gücünü geliştiriyor.

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