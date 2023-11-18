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Bursa'nın Yıldırım Belediyesi, üniversite adayları için ücretsiz TYT deneme sınavı düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım Belediyesi’nin eğitime ve gençlere yönelik destekleri devam ediyor. Bu kapsamda Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi’nde, 8 Haziran 2024’te yapılacak Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) öncesi provası için ücretsiz deneme sınavı düzenlendi. İki oturum halinde ve Türkiye genelinde düzenlenen deneme sınavına 850 öğrenci katıldı.

Gençleri Yıldırım’ın gerçek sahipleri olarak gördüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gençlerimizin aklı hür, vicdanı hür, milli ve manevi değerlerimizi özümseyen bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye Yüzyılının mimarları bu gençler arasından çıkacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavlara hazırlanan gençlerimize desteğimizi arttırarak sürdürüyoruz. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin her daim yanındayız” diye konuştu.