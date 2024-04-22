Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘23 Nisan Çocuk Şenliği’nde Bursalı çocuklar, birbirinden renkli programlar, konserler ve gösterilerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla yaşayacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ‘Tüm çocuklar aynı dilde gülümser’ teması ve dolu dolu program içeriğiyle kutluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen şenlik, özellikle çocukların keyifli ve öğretici vakit geçirmeleri amacıyla çok çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Şenlik, saat 13.00’da Altıparmak Caddesi’nden Merinos Parkı’na doğru yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak.

GÜN BOYU EĞLENCE Merinos Parkı’nda oluşturulan şenlik alanında ise saat 14.00 ile 19.00 arasında çocukların hem yeteneklerini geliştirmeleri hem de eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla birbirinden renkli programlar düzenleniyor. ‘Minik Adımlar Koşusu’nun düzenleneceği şenlikte, çocuk halk dansları gösterisi, öğrenci şarkı performansı, cimnastik gösterisi, BTM bilim ve bubble Show, çocuk halk dansları, kick-boks, çocuk zumba, sihirbaz gösterileri gibi birbirinden farklı organizasyonlarla çocuklar keyifli vakit geçirme imkanı bulacak.

NİL KARAİBRAHİMGİL KONSERİ Şenliğin son kısmında ise saat 18.00’da ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, Bursalı çocuklar için sevilen şarkılarını seslendirecek. Eğitici, öğretici ve eğlenceli bir gün geçirecek olan çocuklar, unutamayacakları bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaşayacak.