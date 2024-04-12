Bursa’da yardımsever iş insanı, 400’den fazla abonenin elektrik faturasını ödedi.

BURSA (İGFA) - Türkiye’nin dört bir yanındaki yardımseverler, Ramazan'ın birleştirici ruhuyla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Sanayici ve iş insanlarının ve sivil toplum kuruluşları gibi pek çok kurumun yanı sıra bireysel yardımlar da yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yardımlaşma haberi de Bursa’dan geldi. Bursalı yardımsever bir iş insanı, ekonomik anlamda zorluk yaşayan ailelerin elektrik faturalarını ödedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yardımsever iş insanı, elektrik faturalarının ödenmesine talip oldu. Yardıma ihtiyacı olan ailelere destek olmak isteyen hayırsever iş insanı, Uludağ Elektrik şirketinden ödeme güçlüğü yaşayan ailelerin tespit edilmesini talep etti. Şirket hemen harekete geçerek, bu kapsamdaki mesken abonelerinin elektrik faturalarını belirledi. Bu kişiler belirlenirken sosyal yardım desteği alan ve evinde cihaza bağlı hastası olan kişiler tercih edildi. Yardımsever iş insanı tarafından 400'den fazla abonenin 600'ün üzerinde faturası ödenirken; toplamda 200 bin TL’lik bir tutar, fatura ödemelerinde kullanıldı.