Gençlerin daha sağlıklı ortamlarda spor yaparak verimli vakit geçirmelerini sağlamak adına her branşta önemli projelere imza atan Bursa Osmangazi Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi’ne kazandırdığı futbol sahasını düzenlenen törenle hizmete açtı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, futbol sahasına geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Feyyaz Alptuğ Memişoğulları’nın adını vereceklerini açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, amatör futbol camiasına önemli bir eser daha kazandırdı. Hayata geçirdiği tesisler ile spora ve sporcuya olan desteğini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi’nde nizami ölçülerde inşa edilen futbol sahasını hizmete açtı. Toplam 6 bin 175 metrekare alan üzerine inşa edilen Gündoğdu Futbol Sahası, Türkiye Futbol Federasyonu standartlarına uygun şekilde 90x60 ölçülerinde suni çim sahaya sahip. Osmangazi Belediyesi’nin Türk sporunun altyapısına kazandırdığı önemli yatırımlardan biri olarak hizmet verecek futbol sahası, amatör spor kulüplerine ev sahipliği yapacak. Spor tesisinin bünyesinde futbol sahasının yanı sıra, soyunma odaları, tuvaletler ve depo gibi alanlar yer alıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın ev sahipliğinde düzenlenen Gündoğdu Futbol Sahası’nın açılış törenine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Nergiz, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Dualarla yapılan açılışın ardından Gündoğdu Mahalle Muhtarı Savaş Özkan, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a üzerinde isminin yazılı olduğu Gündoğdu Spor formasını hediye etti. Kesilen açılış kurdelesinin ardından futbol sahasını gezen Başkan Aydın ve protokol üyeleri, penaltı atışı gerçekleştirdi. Başkan Aydın, Gündoğdu Spor Kulübü’nün düzenlediği Başkanlık Kupası turnuvasında birinci olan takıma şampiyonluk kupasını verdi.

Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bu tesisimize, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden rahmetli meclis üyemiz Feyyaz Alptuğ Memişoğulları’nın adını vereceğiz. Bunun için belediye meclisinde karar aldık. Bu hafta içerisinde isim değişikliğini gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle Feyyaz Alptuğ Memişoğulları kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Maalesef erken yaşta aramızdan ayrıldı. İnşallah ismini bu futbol sahasınd a yaşatacağız” dedi.

“Bizim tek derdimiz, Osmangazi’ye, Bursa’ya ve yurttaşlarımıza hizmet etmek”

Göreve başlamalarının ardından geçen bir yıllık süre içerisinde 19 açılış ve 8 temel atma yaptıklarını belirten Başkan Aydın, “Geldiğimiz günden itibaren hem geçmiş yönetim döneminden kalan işleri tamamlamak, hem de sıfırdan temelini attığımız işleri Osmangazililerle buluşturmak adına yoğun mesai sarf ettik. Zaman çok hızlı geçiyor. Şimdiden görevdeki ilk yılımızı doldurduk. Kalan dört yılın da çok hızlı geçeceğinin bilincindeyiz. Bizim tek derdimiz, Osmangazi’ye, Bursa’ya ve yurttaşlarımıza hizmet etmek. Vatandaşlarımızı, sporla, kültürle, sanatla yani insan hayatında ne varsa onunla buluşturmak istiyoruz. Vatandaşlarımızı Osmangazi’de yaşamaktan dolayı keyif alan bir hale getirmek istiyoruz. Hep birlikte daha yaşanabilir, standartları yüksek bir Osmangazi ve Bursa için çalışıyoruz. Bu futbol sahasının inşa edilmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gündoğdu’ya, Osmangazi’ye ve Bursa’ya hayırlı olsun” diye konuştu. Başkan Aydın, geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai dondan dolayı büyük zarar gören incirin de afet kapsamına alınması ve üreticinin tüm zararının karşılanması için çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

“Erkan Başkanımız ile gurur duyuyorum”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da yaptığı konuşmada, sporun hem sağlık hem de sosyal yaşam adına büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Sarıbal sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Spor, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırması ve insanların sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlaması açısından çok kıymetli. Spor sahaları, dünya barışının sağlandığı en önemli yerlerdir. Gündoğdu Futbol Sahası’nı gençlerimizin kullanımına sunduğu ve rahmetli kardeşimiz Feyyaz Alptuğ Memişoğulları’nın adını bu tesiste yaşattıkları için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyorum. Parlamentoda yıllarca birlikte görev yaptığım arkadaşım Erkan Aydın’ın Osmangazi Belediye Başkanı olarak birbirinden güzel hizmetlere ve çalışmalara imza attığını görmekten gurur duyuyorum.”

“Çiftimizin yaralarının sarılması için elimizden geleni yapacağız”

Geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don olayından dolayı çiftçilerin büyük zarara uğradığını ifade eden Sarıbal, “Tarım ve çiftçilik siyasetten uzaklaştırılmalı. Ülkemizin bir tarım politikası olmalı. Bu tarım politikası hiç kimsenin etkisi altında kalmadan bir plan çerçevesinde yürütülmeli. Afet ve Tarsim Kanunu’nun değişmesi gerekiyor. Dikili olan her ağaç, afet ve benzeri yardımlara dahil edilmeli. Buradaki incir ağaçları sadece onu eken kişilere ait değil; bu ülkenin insanına, bu ülkenin servetine ait. Tarım konusundaki sıkıntıları çözmeden, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız zirai don gibi olayların zararını karşılayabilme şansımız yok. Kısaca; çiftçi yine çaresiz, çiftçi yine tutsak, çiftçi yine kaderine terk edilmiş durumda. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın ve bizler, çiftimizin yaralarını sarabilmek adına elimizden geleni yapacağız. Ben de sizler gibi bir çiftçiyim. Tarımla geçinen bir aileyiz. Çiftçinin zararı, bu ülkenin yaşam meselesidir, ekmek meselesidir. Çiftçinin yaşadığı zararın karşılanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Savaş Özkan da konuşmasında şunları söyledi: “2023 yılında temeli atılan bu futbol sahasının inşaatı 18 ay içerisinde tamamlandı ve bugün hizmete açıldı. Erkan Başkanımıza şahsım ve mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ediyorum. Osmangazi Belediyesi’nin mahallemizdeki hizmetleri devam ediyor. Mahallemizin girişinde bulunan çocuk parkı da belediyemizin çalışması ile yenileniyor. Bunun için de emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin birçok ilinde zirai don yaşandı. İncir ağacı, afet kapsamından çıkartıldı. Erkan Başkanımız incir ağacının don afetine alınması için girişimlerini sürdürüyor. İlgisi için tüm üreticiler adına teşekkürlerimi sunuyorum.”