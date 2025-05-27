Bursa'da Osmangazi Belediyesi, mantarların tahribine uğradığı için gövdesinde oyuklar oluşan asırlık dut ağacını ilaçlayıp, bakımını yaparak yaşama tutunmasını sağladı. BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, kentin tarihine tanıklık eden asırlık ağaçları yürüttüğü bakım ve restorasyon çalışmalarıyla geleceğe taşıyor.

Hacıilyas Mahallesi’ndeki Dutlubahçe Parkı’nda bulunan asırlık dut ağacının gövdesinde oyuklar oluştuğunu tespit eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tarihi ağacı yok olmaktan kurtarmak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde ağacın gövdesinin mantarların tahribine uğradığı, yıllarca devam eden bu tahribatlar sonucu büyük kovukların meydana geldiği tespit edildi.

Yürütülen bakım çalışmaları kapsamında ilk olarak ağacın kurumuş ve çürümüş gövde bölümü büyük bir dikkat ve özenle temizlendi. Gövdedeki ölmüş dokular ortadan kaldırılıp canlı dokuya ulaşmak için kazıma işlemi yapıldı. Ağaç yüzeyindeki açık kovuklar hava alacak şekilde izolasyon malzemeleri kullanarak kaplandı. Asırlık ağaç, yürütülen çalışma ile yaşama tutunarak gelecek kuşaklara aktarıldı.