Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali, tiyatro dolu on günün ardından sona erdi. Festivalin kapanışı, DasDas Tiyatrosu’nun sahnelediği sevilen oyun “Deli Bayramı” ile yapıldı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleşen final oyununa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, davetliler ve çok sayıda tiyatrosever katıldı. Başrollerinde usta oyuncular Mert Fırat ve Didem Balçın’ın yer aldığı Deli Bayramı adlı oyun, izleyicilere hem düşündüren, hem de kahkaha dolu anlar yaşatan performansıyla büyük beğeni topladı. Salonun tamamen dolduğu gece, tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı.

DENİZLİ, TİYATROYA DOYDU

23 Mayıs’ta başlayan festival boyunca, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen toplam 22 tiyatro topluluğu, 26 farklı oyunla sahne aldı. Özbekistan, Gürcistan, İran, Azerbaycan ve Moldova (Gagauz) gibi ülkelerden gelen topluluklar, kültürel çeşitliliği sahneye taşıdı. Amatör tiyatro gruplarının profesyonel ekiplerle aynı sahnede buluşması, izleyicilere zengin bir tiyatro şöleni sundu. Festivalin farklı ilçelerdeki kültür merkezlerine de yayılması, tiyatroyu Denizli’nin her köşesine ulaştırdı. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’ndan Tavas Kültür Merkezi’ne, Sarayköy’den Acıpayam’a kadar pek çok noktada gerçekleşen gösterimler, binlerce kişiyi sahne sanatlarıyla buluşturdu.

ATÖLYELERLE SANATIN İÇİNE YOLCULUK

Festival kapsamında düzenlenen ücretsiz tiyatro atölyeleri de büyük ilgi gördü. Özellikle genç tiyatroseverlerin yoğun katılım gösterdiği atölyelerde, hem yerli hem yabancı sanatçılar bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Festivalin sadece izlenen değil, aynı zamanda katılım sağlanan bir sanat etkinliğine dönüşmesi takdir topladı.