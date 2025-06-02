Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan bayram öncesinde ilçe genelindeki pastane, fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmeleri mercek altına aldı.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki pastane, fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Halk sağlığını korumaya yönelik yapılan bu kontrollerde, hijyen kuralları, üretim alanlarının temizliği, çalışanların kişisel hijyen durumu ve ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle incelendi.

Denetimlerde iş yeri ruhsatları, gramaj kontrolleri ve fiyat etiketleri de gözden geçirilirken, vatandaşların bayramda gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi adına gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunarak, eksiklerin giderilmesi için süre tanıdı. Gerekli hallerde ise cezai işlemler uygulandı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, yaptığı açıklamada, bayram dönemlerinde gıda tüketiminin artmasına bağlı olarak denetimlerin daha da önem kazandığını belirtti. Başkan Karabatı, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıda tüketmeleri bizim önceliğimizdir. Bu kapsamda, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bayram süresince ve sonrasında da kontrollerimiz devam edecek” dedi.

Belediye yetkilileri, herhangi bir şikayet ya da ihlal durumunda vatandaşların 153 Zabıta Hattı üzerinden belediyeye ulaşabileceğini hatırlattı.