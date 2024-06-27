Bursa'nın barajlarındaki kirlilik, etrafa bırakılan alkol şişeleri ve çöpler diğer vatandaşlar tarafından tepki görmeye devam ediyor.Melih KAYACI / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan barajlarda tespit edilen kirlilik, hem çevre hem de insan sağlığı açısından büyük endişe yaratıyor.

Bursa'da su temininde hayati öneme sahip olan barajlarda ciddi kirlilik sorunları ortaya çıktı. Son aylarda vatandaşların alkol şişelerine ve barajın etrafında bulunan bölgede sıkça çöplere rastlaması şikayet olarak dile getirildi.

“ETRAF ÇOK KİRLİ BIRAKILIYOR”

Kirlilik nedeniyle su kalitesinin düşmesi, bölgede yaşayan insanların sağlık sorunları yaşamasına da neden olabilir. Demirtaş Barajı civarında oturan bir vatandaş, “Balık tutmaya geldiğimizde diğer bir gelişimizden daha kötü bir çevre ile karşı karşıya kalıyoruz, etraf çok kirli bırakılıyor. Mangal yapan, tüple yemek pişiren herkes çöplerini alana bırakıp gidiyor. Alana bırakılan çöpler barajla birlikte akıntıya kapılıp içme sularına zarar veriyor.” dedi.