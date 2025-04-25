Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çalı-Kayapa arasında yer alan 5 buçuk kilometrelik Bursa-Balıkesir yolu güzergâhındaki asfatlama çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla ‘Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi’ kapsamında çalışmaları ara vermeden sürdürüyor.

Çalı-Kayapa arasında yer alan Bursa-Balıkesir yolu güzergâhında başlatılan asfalt işlemleri, ekipleri gece gündüz demeden özverili çalışmaları sonucunda kısa sürede tamamladı.

Ekipler, 18-25 Nisan tarihleri arasında toplam 5 buçuk kilometrelik güzergahtaki çalışmaları trafiğin aksamaması için gece saatlerinde yürüttü. Toplam 6 bin tondan fazla sıcak asfaltın kullanıldığı güzergah, ekiplerin sabah saatlerine kadar devam eden mesaisinin ardından vatandaşların hizmetine sunuldu.

‘Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi’ kapsamındaki çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğünü söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çalı-Kayapa arasında yer alan Bursa-Balıkesir yolu güzergâhında imalatların tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarının da ekipler tarafından hızlı bir şekilde bitirildiğini açıkladı.