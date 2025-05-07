Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma’da Kent Lokantası’nın 3’üncü şubesini, Halk Mandıra ve Halk Ekmek büfelerini hizmete açtı. Başkan Ferdi Zeyrek, sosyal belediyecilikle vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleriyle Soma’da Kent Lokantası’nın 3’üncü şubesini, Halk Mandıra ve Halk Ekmek büfelerini açtı.

Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, bürokratlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Zeyrek, CHP belediyeciliğinin sosyal hizmetlerle halkın yanında olduğunu belirterek, “Ekonomik kriz derinleşiyor. Manisa’da vatandaşların yüzde 48,3’ü, Soma’da yüzde 47’si mutfak harcamalarını kıstı. Kent Lokantası’nda 49 bin 600 kişiye 4 çeşit yemeği 50 TL’ye sunduk. Komşumuz aç yatıyorsa biz rahat uyuyamayız. Halkımızın derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz” dedi.

HALK MANDIRA VE HALK EKMEK YAYGINLAŞIYOR

Halk Mandıra ile süt üreticilerinden yüzde 30 daha pahalıya süt alınarak yüzde 25 ucuza 15 çeşit ürün sunuluyor. Zeyrek, “Halk Ekmek ve Mandıra, esnafı zorlamadan sınırlı sayıda açılacak. Türkiye’ye örnek bir proje” dedi. Ekmek, fırıncı esnafından temin edilerek hem halk hem esnaf kazanıyor.

Soma Belediye Başkanı Okur, “Büyükşehir ile iş birliğiyle vatandaşın mağduriyetini gideriyoruz. Kent Lokantası, bu ortaklığın ilk meyvesi. Soma’nın kronik sorunlarını Ferdi Zeyrek’le çözeceğiz” diye konuştu. Okur, projenin öncüsü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da teşekkür etti.

Açılışlar, Soma’daki vatandaşların ucuz, sağlıklı gıdaya erişimini artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek hedefiyle gerçekleştirildi.