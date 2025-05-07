Aybüke Albere, müzik kariyerinde yaşadığı hayal kırıklıklarını anlattı. Murat Boz’un vokalistlik sözünü tutmadığını, Soner Sarıkabadayı ile yaptığı anlaşmanın kariyerini engellediğini belirten Albere, Edis ve Berkay’ın destekleriyle yoluna devam ettiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - 19 yaşında bir müzik yarışmasında birinci olarak Murat Boz’un Küçükçiftlik Park konserinde vokal yapma şansı yakalayan Aybüke Albere, Boz’un kendisine verdiği vokalistlik sözünü tutmadığını açıkladı.

Albere, “Murat, ‘Bundan sonra vokalistliğimi yap’ dedi. İzmir’den İstanbul’a geldim, okulu bıraktım ama ona ulaşamadım. Bunalıma girdim” dedi. Boz’un jüri olduğu O Ses Türkiye’ye katılarak kendini hatırlatmayı denediğini belirten Albere, “Sesim çıkmıyordu ama ‘Beni görsün, arar’ dedim. Gördü ama aramadı” diyerek hayal kırıklığını paylaştı.

SONER SARIKABADAYI İLE KELEPÇE ANLAŞMA

Albere, 2015’te çocukluk arkadaşı Edis’in aracılığıyla Soner Sarıkabadayı ile tanıştı ve bir anlaşma imzaladı. Ancak bu anlaşma kariyerini sekteye uğrattı. “Öpücem şarkım hazırlandı, fotoğraflar çekildi ama 3 yıl çıkmadı. Sahneye çıkmama da izin vermedi. ‘Sen starsın, Zeynep Bastık değilsin’ diyerek manipüle etti” diyen Albere, Sarıkabadayı’nın şarkı yazma yeteneğinden şüphe ettirdiğini belirtti. Bu süreçte geçimini sağlamak için hosteslik yaptığını ve “süründüğünü” ifade etti. Anlaşmayı Mert Siliv’in devralmasıyla şarkı çıkarabilmeye başladığını ekledi.

“KENDİ KENDİMİ KEŞFETTİRDİM”

“Beni kimse keşfetmedi, kendi kendimi keşfettirdim” diyen Albere, müzik dünyasında sadece Edis ve Berkay’dan destek gördüğünü vurguladı.

Genç sanatçı, “Herkese tavsiyem, verilen sözlere değil aksiyona bakmaları” diyerek yaşadıklarından ders çıkardığını belirtti.