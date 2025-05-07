Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), 2025 yılı için akredite kuruluşların ödeyeceği akreditasyon kullanım ücretlerini belirleyen tebliği yayımladı. Brüt geliri 1,5 milyon TL’yi aşan kuruluşlar, gelirlerinin yüzde 1’ini ödeyecek.ANKARA (İGFA) - Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), 2025 yılı akreditasyon kullanım ücretlerine ilişkin tebliği duyurdu. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre akredite kuruluşların ödeyeceği ücret ve payların usul ve esasları düzenlendi.

ÜCRETLENDİRME DETAYLARI

Yurt içi kuruluşlar: 2025’te akredite kapsamlarda elde edilen brüt geliri 1,5 milyon TL ve altında olanlar veya gelir elde etmeyenler sadece beyanda bulunacak, ücret ödemeyecek. Brüt geliri 1,5 milyon TL’yi aşanlar, gelirlerinin yüzde 1’ini 2026 Mart sonuna kadar TÜRKAK’ın belirteceği hesaplara yatıracak.

Yurt dışı kuruluşlar için bildirim veya ödeme yükümlülüğü bulunmuyor.

Yurt içindeki akredite kuruluşlar, 2025 brüt gelirlerini 2026 Mart sonuna kadar TÜRKAK’a bildirecek. Bildirimler, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya kamu muhasebe yetkilileri tarafından onaylanacak ve TÜRKAK portalına yüklenecek. Bildirim yapmayan veya ücreti ödemeyen kuruluşlar için yasal takip ve akreditasyon askıya alma işlemleri başlatılacak.

Tebliğ, TÜRKAK Yönetim Kurulu tarafından yürütülecek.