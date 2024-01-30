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TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Genel Kurulu’nda seçimleri kazanan Mehmet Şen liderliğindeki İnovatif Çevre Mühendisleri Grubu, mazbatalarını alarak ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 4. Dönem Yönetimi, ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını da belirledi.

Mehmet Şen’in Şube Başkanlığı görevine seçildiği yönetim toplantısında, Mehmet Çağatay Çetinkaya Şube Sekreterliğine, Semih Mestan ise Saymanlığa getirildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Can Umut Uzunoğlu, İnci Cankurt Yiğit, Esra Güler ve Aybüke İpek seçildi. Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’ndeki toplantıda ayrıca, İl Koordinasyon Kurulu ve Oda komisyonlarına katılım sağlayacak yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

YENİ YÖNETİM ÇÖZÜM ODAKLI PROJELER ÜRETMEYE HAZIRLANIYOR

Toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, mesleğe, meslektaşlarına ve Bursa'ya önemli katkılar sağlamayı planladıklarını belirten ÇMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Şen, yeni yönetim kurulu olarak odaklanacakları öncelikli konular arasında su ve atık su yönetimi ile hava kirliliğinin bulunduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir çevre politikaları ve ekonomide yeşil dönüşüm adımlarının ulusal ve uluslararası ödevlerin başında geldiğini ifade eden Başkan Şen, "Yeni dönemde bu konularda etkili adımlar atarak, şehrimizde ve bölgemizde kaynakların verimli kullanımı ile daha temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam hedeflerine katkı sağlayacağız" dedi.