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Bursa’da Büyük Demirkazık Kuzey Duvarı perspektifinden Türkiye Dağcılığına Büyük öneri çalıştayı düzenlenecek,Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Bursa'da Dağcılık Çalıştayı Dobruca106 Nilüfer Osmangazi'de 25 – 26 Kasım tarihinde yapılacak.

Çalıştaya Doğan Palut, Mustafa Yeşildal, Gıyasettin Demirhan, Serhan Poçan, Hakan Kocakulak, Güçlü Özen, Koray Sır, Ahmet Metin Alkan, Eren Görenoğlu, Serdar Televi, İsmail Ağdaş, Dilek Seyidoğlu, Egemen İpek, Kadir Erdiren, Sezer Yemencioğlu, turizm temsilcileri, dağcılar ve ilgili kurumlar katılacak.

Çalıştay hakkında İGF Haber Ajansı'na bilgi veren çalıştay öncüsü Avukat Ahmet Köse, “Bildiğiniz üzere son yıllarda dağcılık, hızla gelişen bir sektördür. Bizlerde ekip arkadaşlarımızla beraber ilk defa Bursa’da böyle bir çalıştay düzenledik. Dünyada trend haline gelen dağcılık, dağlık alanların gelişmesine önemli katkı yapmış ve halen yapmaktadır. Artık günümüzde dünyanın her yerinde binlerce insan dağcılık, kaya tırmanışı ve doğa yürüyüşü yapmaktadır. Dağcılar, tırmanmak için sık sık yaşadıkları yerden başka bölgelere ya da ülkelere seyahat etmektedirler. Bu yüzden dağcılık, sadece kitlesel bir spor aktivitesi değil, aynı zamanda kitlesel bir turizm hareketi olmuştur.” dedi.

Avukat Köse, Uludağ’ı sınırları içerisinde barındıran Bursa’da dağcılık anlamında büyük bir potansiyel olduğuna dikkati çekerek, özelikle dağcıların mabedi olarak adlandırılan Uludağ'ın il sınırları içerisinde yer alması Bursa için bir fırsat olduğunu, bu nedenle de çalışmaların dağcılığı ön plana çıkardığını kaydetti.