Bursa Barosu'na bağlı Avukat Özkan Esenboğa, duruşma saatini beklerken, davanın karşı tarafı olan bir kişinin saldırısına uğradı. Bursa Barosu'ndan kınama mesajı geldi.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Barosu'na bağlı Avukat Özkan Esenboğa, dün vekil olarak takip ettiği davanın duruşma sırasını beklerken, davanın karşı tarafı olan bir kişi tarafından önce sözlü sonra fiziki saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası yaşanan karışıklıktan istifade eden şüpheli, adliye binasından kaçarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun ve Yönetim Kurulu ile Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezi harekete geçerek, Esenboğa ile birlikte şüphelinin yakalanması için suç duyurusunda bulundu

Olayla ilgili, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Bursa Barosu'ndan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Avukat, takip ettiği uyuşmazlığın tarafı değildir. Avukata yönelik saldırılara ilişkin yasal düzenlemeler derhal yapılmalı, bu şiddete son verilmelidir. Avukatları dosya ile özdeşleştirerek yapılan tüm saldırlar ile mesleğimize ve meslektaşımıza yönelen bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı, şüphelinin yakalanarak hak ettiği cezayı alması için sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz.

Bilinmelidir ki savunma makamına yapılan fiili ve sözlü saldırılara karşı mücadelemizden asla geri durmayacağız. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelen her türlü saldırının karşısında sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz."