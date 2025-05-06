Bursa’da son 3 yıl 9 ayda eğitim uçuşlarında yaşanan 9 kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Milletvekili Mehmet Atmaca, denetim zafiyetlerini TBMM gündemine taşıdı.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Yenişehir ve Yunuseli havalimanlarında eğitim uçuşlarında yaşanan kazaları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yazılı soru önergesi veren Atmaca, son 3 yıl 9 ayda 9 kazada 6 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını belirtti. Kazaların bazıları teknik arızalar nedeniyle zorunlu inişle sonuçlanırken, bazıları yerleşim alanlarına düşerek can ve mal kaybına yol açtı. Özellikle 25 Nisan 2022’de Yunuseli Havalimanı’ndan kalkan bir eğitim uçağının motor arızasıyla evlerin arasına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

Atmaca, kazaların ardında eksik denetimler, teknik ihlaller ve bakım süreçlerindeki zafiyetler olduğunu vurguladı. Soruşturmalarda, uçak bakım kayıtlarının eksik olduğu, uçuş saatlerinin gerçeği yansıtmadığı ve teknik arızaların görmezden gelindiği tespit edildi. Atmaca, sosyal medya hesabından, “Uçuş güvenliği ihmale gelmez. Geciken her önlem yeni acılara davetiye çıkarıyor. Yetkilileri ihmalleri araştırmaya ve denetim açıklarını gidermeye çağırıyorum” dedi.

BAKANLIĞA KRİTİK SORULAR

Atmaca, önergesinde şu sorulara yanıt aradı:

Bursa’daki uçuş okulları hangi sıklık ve kriterlerle denetleniyor?

Eğitim uçaklarının bakım kayıtları nasıl kontrol ediliyor?

Teknik arızaların raporlanması ve giderilmesi için hangi önlemler alınıyor?

Yunuseli Havalimanı çevresindeki yapılaşma uçuş güvenliğini nasıl etkiliyor? Düzenleme planı var mı?

Eğitim uçuşlarının güvenliği için yeni denetim mekanizmaları geliştiriliyor mu?