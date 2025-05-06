İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte Ankara’ya giderek CHP’nin TBMM Grup toplantısına katıldı.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik saldırıya tepkilerini göstermek ve destek mesajı vermek üzere Ankara’ya giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzmir heyeti grup toplantısının ardından Özel’le makamında görüştü.

Her koşulda Genel Başkan Özgür Özel’in yanında birlik ve beraberlik içinde, yılmadan, güçlü bir şekilde mücadeleye devam mesajı veren İzmir heyeti günün anısına toplu olarak aile fotoğrafı çektirdi.