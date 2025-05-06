Özellikle büyük şehirlerde trafik yoğunluğunun giderek arttığını belirten uzmanlar, bu yoğunluğa bağlı olarak kazaların da arttığını söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Özgür Şener, Trafik Haftası’nda sürücü, yolcu ve yaya güvenliği için uyarılarda bulundu. İş kaynaklı trafik kazalarının iş kazası sayıldığını belirten Şener, trafik kültürünün okul çağında başlaması gerektiğini vurguladı.

Şener, büyükşehirlerdeki trafik sıkışıklığının stres ve agresif sürücülere yol açtığını belirterek, “Motosiklet ve scooter gibi araçlar kaosu artırıyor. Toplu taşıma, özellikle raylı sistemler tercih edilmeli” önerisinde bulundu.

Sürücülük kültürünün eksikliğine dikkat çeken Şener, “18 yaşında ehliyet alınıyor ama trafik kültürü okul çağında oluşmalı. Direksiyon sorumluluğu ve tehlikeler öğretilmeli. Tartışmalardan kaçınılmalı, karşı sürücünün ne yapacağı tahmin edilmemeli” dedi. 2023’te 6 bin 548 kişinin trafik kazalarında öldüğünü, 350 bin kişinin yaralandığını aktaran Şener, “5 bin kişi omurilik felçlisi oldu. Güvenli sürücü, hız limitlerine uyan ve öngörülü olan sürücüdür” diye konuştu.

Yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu ancak bunun test edilmemesi gerektiğini belirten Şener, “Sürücüler aynalarını kontrol etmeli, yayalar canlarıyla risk almamalı. Kültüre dönüşmeyen bu konuda dikkatli olunmalı” dedi. Motosiklet kazalarının 2019’dan 2024’e 44 binden 123 bine çıktığını, özellikle 16-20 yaş grubunun etkilendiğini ekledi.

SÜRÜCÜ BELGESİ YETMEZ, DEĞERLENDİRME ŞART

Şener, yaşa bağlı ehliyet kısıtlamalarına karşı fiziksel ve zihinsel sağlığın düzenli kontrol edilmesi gerektiğini savundu. “Ehliyet, sürüş kabiliyeti demek değil. Şirketler çalışanlarını sürüş testine tabi tutmalı” dedi. Çocukların tehlike algısı eksikliği nedeniyle okul ve park çevresinde hızın 10-20 km’ye düşürülmesini önerdi.

Araç içi kameralar, sensörler ve uyarı sistemlerinin önemine vurgu yapan Şener, “Yayaları koruyan, çarpışmayı önleyen teknolojiler araçlarda olmalı. Bu sistemler kazaları azaltır” diyerek sürücülere güvenli ve bilinçli olmayı önerdi.