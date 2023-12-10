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Bursa'da CHP'den Mudanya Belediye Başkan aday adayı Elektrik Mühendisi Erdal Aktuğ, partisinin İlçe Başkanlığı’nda düzenlediği geniş katılımlı toplantıyla aday adaylığını açıkladı. "Rahat olun Mudanya" bizde diyen Aktuğ, kenti koltuktan değil, sokaktan yöneten bir başkan olacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Parti örgütünü değil Mudanya'nın çehresini değiştiren başkan olacağını ifade eden CHP Mudanya Belediye Başkan aday adayı Erdal Aktuğ, hep birlikte Mudanya için çalışacaklarının sözünü verdi.

Uzun yıllardır kent mücadelesinin ön saflarında yer aldığını ifade eden Aktuğ, siyaset hayatı boyunca partinin çeşitli kademelerinde görev yaptığı kadar, kent ve kamu yararına çalışan oda ve STK'larda yöneticilik ve başkanlık yaptığını söyledi. 2014-2019 yılları arasında Mudanya ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Grup Sözcülüğü görevi sırasında da kent ve kamu yararına kararlar alınmasında katkısı olduğunu belirten Aktuğ, Bursa ve Mudanya için önemli olan Mudanya Ketendere RORO Projesinin iptal edilmesi, Balat Nilüfer Hatun köprüsünün yapılması, Taş Mektebin başlatılması, BUSKİ arıtma tesisleri gibi projelerde görev alarak, verdiği önergelerle katkıda bulunduğunu anımsattı.

“MUDANYALILAR BENİM GÖLGE MECLİSİM OLACAK”

"Kendi ile barışık, kenti ile barışık bir başkan" olmanın en büyük hedefi olacağını belirten Aktuğ, bu barışık olma durumu tüm devlet kurumları için de geçerli olacağını kaydetti.

Mudanya’yı Avrupa standartlarında bir kente dönüştürme hayalini vurgulayan Aktuğ, öncelikle halkın kentsel sorunlarını çözmek, ardından toplumsal barış, katılımcılık, eşitlik, liyakat temelli bir yönetim anlayışıyla Mudanya’da değişimi başlatarak yaşam standardı yüksek bir kent oluşturmayı amaçladığını ifade etti. Mudanya’yı Mudanyalılarla birlikte yöneteceğinin altını çizen Erdal Aktuğ, “Çalışma arkadaşlarım Mudanyalılar olacak. Projeleri, yatırımları birlikte planlayacağız. Muhtarlarımız ile ayda bir toplantı düzenleyecek, onlarla sürekli ve etkin iletişim kuracağız. Mahalle komiteleri oluşturarak kent sorunlarına birlikte çözüm arayacağız. Mudanyalılar benim 'Gölge Meclisim' olacak” diye konuştu

“PROJELERİM HAZIR, MUDANYA BURSA’NIN TÜRKİYE’YE AÇILAN YÜZÜ OLACAK”

Bu arada projeleriyle ilgili de bazı detaylar paylaşan Erdal Aktuğ, projelerinin ilk sırasında depremde zarar gören belediye binası olduğunu belirterek, Mudanya’nın kronik sorunu olan trafik yoğunluğuna ilişkin çözüm önerilerinin başında Ulaşım Master Planı’nın yapılması olduğunu söyledi. Alternatif yol güzergahı planlanmasının şart olduğunu ifade eden Aktuğ, alternatif ulaşım araçları, ana arter parklanma yasağı, sosyal yaşam alanlarının merkez dışına kaydırılması ile trafik ve otopark sorunun büyük oranda çözüme kavuşacağını kaydetti.

“BELEDİYE BİNASINDA GÖRDÜĞÜMÜZ KORKULU RÜYAYI TEKRAR GÖRMEYELİM!”

Mudanya'da acilen Afet Eylem Planı’nı, üniversite, akademik odalar ve dernekler ile birlikte hazırlanması gerektiğini ifade eden Aktuğ, "Belediye binasında gördüğümüz korkulu rüyayı tekrar görmemek için ilçedeki risk altındaki yapıların belirlenmesi gerekiyor” dedi. Aktuğ, konuşmasını, "Rahat olun Mudanya bizde. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde Mustafa Bozbey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Mansur Yavaş ve büyük CHP ailemiz ile birlikte 2028 seçimlerine rahat ve emin adımlarla yürüyeceğiz” sözleri ile noktaladı.