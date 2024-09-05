Ülkemizde özellikle gençlerin en sevdiği aktivitelerin başında gelen halı sahalarda fiyatlar yükselişe geçti.BURSA (İGFA) - Birçok gencin hobi edindiği halı sahalar; zaman, mekan, mevsim fark etmeksizin tercih ediliyor.

Peki, halı saha fiyatları ne durumda? Talep yoğunluğu nedir? Geçmiş döneme göre azalma var mı?

Gittikçe artan halı saha fiyatları gündemden düşmezken sporseverler fiyatlara tepki gösteriyor. Halı saha fiyatları Bursa'a saatlik bin 500 TL'den başlıyor.

Geçtiğimiz seneye kıyasla fiyatların 2 buçuk kat arttığını kaydeden sporseverler, hayat pahalılığının hobileri vurmasından oldukça rahatsız. Vatandaşlar, geçmişte en düşük bütçeli aktivitelerden biri olan halı saha maçlarının, ateş pahası olmasından şikayetçi.