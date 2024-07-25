Türkiye sermaye piyasalarının önde gelen kuruluşlarından olan Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu, izlenen sıkı para politikasının yabancı yatırımcıların piyasalara olan ilgisini artırdığını belirterek, “Yabancı yatırımcı aslında 2025 Türkiye’sini fiyatlıyor” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Merkez Bankası’nın sıkılaşma adımlarının enflasyonun düşeceğine dair inancı güçlendirmesiyle özellikle tahvil piyasasında yoğun yabancı ilgisi gözlemlenirken, yabancı yatırımcının hisse senedi piyasasına karşı henüz temkinli kaldı.

Yabancı yatırımcılar mart sonundan beri tahvil piyasasında 11 milyar dolar net alım gerçekleştirirken, hisse senetlerinde Nisan ayındaki 1,2 milyar dolarlık alımlarının ardından sonraki haftalarda toplamda yaklaşık 2,0 milyar dolar satış gerçekleştirdi.

Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Akkoyunlu, yabancıların 3 Mayıs haftasında hisse senetlerinde 311 milyon dolarlık alım yaptığını hatırlatarak, “Bu alım hareketi, Yapı Kredi Bankası’nın satış haberinin etkisiyle zirve yaptı. Sonrasında görüşmelere dair bir gelişme olmadığının açıklanmasıyla yabancı yatırımcılar satışa geçti ve Temmuz’un ikinci haftasına (12.07.2024) kadar nette kabaca 2 milyar dolarlık hisse senedi satışı oldu. Kar rakamlarının kuvvetsiz gelmesi ara ara ilgiyi azaltsa da yabancı yatırımcı aslında 2025 Türkiye’sini fiyatlıyor. Faiz indirim döngüsünün başlamasıyla, yabancı yatırımcının hisse senetlerinde de alımlarını arttırması beklenebilir” diye konuştu.

YATIRIMLARIN STOK DEĞERİ 54 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

2018 yılının başlarından itibaren hızla düşüşe geçen yurt dışı yerleşiklerin portföy yatırımlarında, Mayıs 2023’ten sonra Ortodoks ekonomi politikalarına geçişle dipten dönüş yaptığını belirten Akkoyunlu, özellikle DİBS piyasasına yabancı girişlerinin Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından hız kazandığının görüldüğünü söyledi.

Akkoyunlu, "Rakamlarla ifade edersek, Ocak 2018 ile Mayıs 2023 arası dönemde hisse senetlerinden 11,4 milyar dolar, DİBS’lerden de 10,1 milyar dolar olmak üzere toplam 22,5 milyar dolarlık portföy çıkışı yaşanırken, bu tarihten sonra hisse senetlerine 1,8 milyar dolar, DİBS’lere 12,5 milyar dolar olmak üzere toplamda 14,3 milyar dolarlık yabancı girişi oldu. Bu süreçte yatırımların stok değeri ise kabaca 23 milyar dolardan 54 milyar dolara yükselmiş durumda. Önemli artışa karşın, bu rakam, 2013’ün Mayıs ayındaki 133 milyar doların ya da 2018 başındaki 85 milyar doların halen çok altında kalıyor. Ayrıca, bunların dışında swap kanalından da ‘carry trade’ amaçlı olarak, 2024’ün Mart sonundan bu yana kabaca 20 milyar dolar civarında yabancı sermaye girişi olduğunu görüyoruz.” diye konuştu.