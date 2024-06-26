Bursa'da Öğretmen Akademileri kapsamında "Gençliği Harekete Geçirme Rehberi" Semineri düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Öğretmen Akademileri Sosyal Bilimler Akademisi kapsamında düzenlenen "Gençliği Harekete Geçirme Rehberi / Öğrenci Kulüpleri ve Sosyal Etkinlikler" konulu seminer, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, MEB Bakan Danışmanı Yavuz Yiğit ve öğretmenlerin katılımıyla BTSO Oğuz Kağan Köksal konferans salonunda gerçekleştirildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, programda yaptığı konuşmada, çocukların gelişimi üzerinde etkili olan birçok faktör bulunduğunu ve bu nedenle onları desteklemek için çeşitli aktiviteler, öğrenme ortamları ve müfredat yapılandırmalarının gerektiğini vurguladı. Alireisoğlu, "Çocuklarımızın gelişimi üzerinde etkili olan birçok faktör bulunmaktadır. Bu nedenle, onları desteklemek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak için farklı aktiviteler, öğrenme ortamları ve müfredat yapılandırmalarına ihtiyacımız var. Okul dışı öğrenme ortamlarının, öğretmenlerin öğrenme yetkinlikleri göz önünde bulundurularak yeniden şekillendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bizler, bu konuya önem verdiğimiz için buradayız ve sizler de bu farkındalıkla buradasınız. Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

MEB Bakan Danışmanı Yavuz Yiğit ise, gençlere görev verilmesinin ve onları okul dışı faaliyetlere yönlendirmenin önemine dikkat çekti. Yiğit, gençlerin kendilerine bir hayat amacı belirlemeleri için görevler verilmesinin öğrenme süreçlerine olumlu etkileri olduğunu belirtti. Yiğit, "Görev verdiğiniz çocuk, bir iş verdiğiniz çocuk hayat amacı bulur kendisine. O yüzden hayat amacı verdiğiniz, bir görev verdiğiniz genç ne öğreniyorsa daha iyi öğrenir." dedi.

Yiğit ayrıca, okul dışı faaliyetlerin gençlerin gelişimi üzerindeki etkilerini de vurguladı. "Eğer çocuğu okul dışı bir faaliyete sokarsanız ve bunda aktif olursa çocuğa yetenek katıyor, hitabeti gelişiyor, takım çalışmasını öğreniyor. Ben okul dışı eğitimin bir genç açısından dramatik değişiklikler oluşturduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Okul dışı faaliyetlere katılan gençlerin kötü alışkanlıkları önlediğini ve bu gençlerin okula bağlılıklarının ve eğitimdeki başarılarının arttığını ifade eden Yiğit: "Bir çocuk eğer tiyatro faaliyetine giriyorsa okula daha şevkle gidiyor. Mesela tiyatro yapan, sanatla ilgilenen çocuk takım çalışması yapmak zorunda." dedi.

Seminer, öğretmenlerin soru-cevap bölümüyle sona erdi.