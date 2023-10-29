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Düzce'de lise öğrencisi bisikleti ile kaza yaptı

Düzce'de lise öğrencisi bisikleti ile kaza yaptı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eğitim öğretim veren Sadettin Türkün Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları dolaysııyla okul bahçesine özel koreografiyle ay yıldız ve 100. yıl yazdı. BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Sadettin Türkün Ortaokulu öğrencileri gururlu güne coşku kattı.

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