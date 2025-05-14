Bursa Nilüfer’de düzenlenen operasyonda, bir ikamette 887 gümüş sikke, 122 altın sikke ve 4 Osmanlı kağıt parası ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nilüfer ilçesinde R.Ö. adlı şahsın ikametine operasyon düzenledi.

Aramada, 887 adet gümüş sikke, 122 adet altın sikke ve 4 adet Osmanlı dönemine ait kağıt para bulundu.

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Tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefetten adli tahkikat başlatıldı.

https://twitter.com/EmniyetBursa/status/1922568314183700750

Kaynak: İGF