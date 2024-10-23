Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir depoda sahte içki imal edilip satıldığını belirleyerek harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, 4 toh sahte içki ele geçirirken, bir kişi ise gözaltına alındı.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak/sahte alkollü içki üretiminin,ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalar aralıksız sürüyor.

Son olarak Mudanya'da S.Ö isimli bir şahsın fermantasyon yöntemiyle sahte alkol üretimi yaptığı ve bu alkolleri el altından piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiğini tespit eden ekipler, S.Ö.'ye ait depoya baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramalarda 4 ton sahte alkollü içki ele geçirildi.

S.Ö. isimli şahıs gözaltına alınırken hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden operasyonla ilgili yapılan açıklamada ayrıca kaçak/sahte alkollü içki üretim ve ticareti yapan, toplum sağlığını hiçe sayan, haksız kazanç elde ederek devleti vergi yönünden zarara uğratan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmaların ve operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.