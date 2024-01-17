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TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin Genel Kurulu BAOB Yerleşkesi’nde yapıldı. ÇMO Bursa Şubesi 4. Dönem Yönetim Kurulu seçimi ‘İnovatif Çevre Mühendisleri Grubu’nun zaferi ile sonuçlandı.BURSA (İGFA) - Seçime beyaz listeyle giren İnovatif Çevre Mühendisleri ile mavi listeyle yarışan Demokrat Çevre Mühendisleri Grubu arasındaki yarışı, Mehmet Şen liderliğindeki İnovatif Çevre Mühendisleri büyük farkla kazanarak yeni dönemde yönetimi devraldı.

Bursa ve Balıkesir delegasyonunun katılımıyla gerçekleşen seçim sonucunda mevcut yönetim, görevi İnovatif Çevre Mühendisleri grubuna devretmiş oldu.

Kazananın meslek ve meslektaşları olduğunu vurgulayan Mehmet Şen, “Bizlere ve projelerimize destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnovatif Çevre Mühendisleri olarak, toplumsal çevre bilincini artırma, sürdürülebilir çözümler üretme ve mesleki vizyonumuzla önemli projelere odaklanarak Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda proje ve çalışmalar gerçekleştirmek önceliğimiz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımını belirleyerek çalışmalarına hemen başlayacaklarını belirten Mehmet Şen, akademik odalar başta olmak üzere kentin tüm dinamikleri ile diyalog ve işbirliği içerisinde ülkeye ve meslektaşlarına değer üretmek için gayret göstereceklerini kaydetti.