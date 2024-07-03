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Vatandaşın bu hareketi çevredekilerin de sempatisini topladı.

Yıllardır Şehreküstü Meydanı'nı kendilerine mesken edinen güvercinler, kavurucu sıcakların vurduğu Bursa'da, duyarlı bir vatandaşın meydanda bulunan Bosna Herkes Kardeşlik Çeşmesi'ne bağladığı hortumun altında duş alarak serinledi.

En fazla sokak hayvanını Osmangazi Belediyesi kısırlaştırdı

En fazla sokak hayvanını Osmangazi Belediyesi kısırlaştırdı

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Şehreküstü Meydanı'nda (15 Temmuz Demokrasi Meydanı) bir vatandaş, sıcaktan bunalan güvercinleri çeşmeye bağladığı hortumla serinletti.

Bursa Şehreküstü Meydanı'nda bir vatandaşın çeşmeye bağladığı hortumla güvercinleri serinletmesi çevredekilerin sempatisini topladı. Reyhan ÖZBAKIR/ HERKES DUYSUN

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