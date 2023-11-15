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Bursa Valiliği, 22 Kasım'a kadar 7 gün boyunca il genelinde açık ve kapalı alanlarda yapılmak istenen her türlü eylemleri yasakladı.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği'nin yasaklama kararına etken, sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yapılan açık kaynak araştırmaları oldu.

Yasa dışı PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne müzahir gruplarca 18 ve 19 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan "Sözde İmralı tecridine karşı Gemlik'e özgürlük yürüyüşü" ile ilgili olarak Bursa genelinde etkinlik yasağı getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, açık ve kapalı alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi her türlü eylem ve bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden il ve ilçe mülki sınırlar içerisine girişlerin yanı sıra dış ilçeler açısından eyleme katılmak amacıyla çıkışlar ve il merkezimize girişler yasaklandı.

16 Kasım saat 00.01'den başlayacak 7 günlük yasaklama kararı 22 Kasım saat 23.59'a kadar sürecek.