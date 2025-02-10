Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Stratejik Planı kapsamındaki toplantısında konuşan Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği Başkanı Hüsamettin Akyıldız, kamuda ya da belediyelerde tasarruf denilince ilk akla gelenin engelliler olmaması gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aydın Saldız, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Us, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Yasemin Şavşatlı ve BURULAŞ yetkililerinin yer aldığı toplantıya katılan Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği Başkanı Hüsamettin Akyıldız, engellilerin sorunlarının bilinenden daha çok olduğunu dile getirdi.

‘KALDIRIM İŞGALİ SÜRÜYOR’

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Stratejik Planını oluştururken dikkate almak üzere kentteki engelsiz derneklerin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıya katılan Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği Başkanı Hüsamettin Akyıldız, toplantıdaki konuşmasında “Ulaşım, erişilebilirlik, eğitim, sağlık, araç alımı, istihdam ve ekonomik koşullar gibi hayatın pek çok alanında engellilerin ve ailelerinin problemleri devam ediyor. Öncelikle kamunun ve belediyelerin, kanunlarda belirtilen sorumluluklarını idrak etmeli ve gereğini yapmalıdır. Tüm vatandaşların da başkalarına haksızlık etmeme konusunda duyarlı ve bilinçli olması gerekir. Aksi halde ceza ve zabıta yoluyla engellilerin önündeki engelleri kaldırmak mümkün olmuyor. Kaldırımlardan, bırakın engelli vatandaşları, sağlıklı bireylerin bile yürümesi mümkün değil. Çünkü kaldırımlar adeta işgal edilmiştir. Görme engelliler için kaldırımlara döşenen taşları takip ettiğiniz zaman ya bir direğe ya bir ağaca çarpmadan ilerlemeniz mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

‘SOSYAL DEVLET’ HATIRLATMASI

Engelli çocuğu olan anne ve babaların acil durumlarda çocuklarını birkaç saatliğine ya da bir günlüğüne bırakacakları güvenilir engelli yaşam merkezlerinin olmadığını da vurgulayan Hüsamettin Akyıldız, “Bir diğer önemli sorun da engelli kimlik kartlarının diğer şehirlerde geçerli olmamasıdır. Engelli maaşları da çok düşük. Bu maaşlarla evinin geçimini sağlamaya çalışan aileler var. Velhasıl, aileler kendilerinden sonra çocukların ne olacağı sorusunun cevabını henüz bulamıyor. Heyet raporlarındaki sıkıntılar da çözülmüş değil, ömür boyu engelli olacağı tıbben belli olduğu halde her yıl rapor yenilenmesi isteniyor. Bazı durumlarda erken tedavi de alınamıyor. Engelli ve engelli bakım maaşı alan bir annenin çocuğu vefat edince maaşı kesiliyor. Bu anne ya da baba, çocuğa bakmak için evde kalmış, çalışamamış, sigortası yok, emekliliği yok. Sosyal devlet olmanın gerekleri yerine getirilmeli. Kamu kurumları ve belediyeler, ekonomik krizlerde ilk tasarrufu engellilerden yapmayı düşünmemeli.” diye konuştu.