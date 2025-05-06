Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Ulusal Sait Faik Hikâye Yarışması’nda kazananlar belli oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen 5. Ulusal Sait Faik Hikâye Yarışmasında kazananlar belli oldu.

1906 yılında Adapazarı’nda dünyaya gelen, öykücülüğü ile Türk Edebiyatında önemli bir yer edinmiş olan Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak, hikâye alanında yapılan çalışmaları desteklemek ve Sait Faik’i genç kuşaklara tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya toplamda 501 başvuru gerçekleşti.

Bu başvurulardan 53 eser ön elemeyi geçerek ana elemeye kalmaya hak kazandı.

Modern Türk hikâyeciliğinin öncülerinden olan Sait Faik Abasıyanık’ın anılarını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmanın konusu bu yıl “Deniz” olurken, seçici kurulun değerlendirmeleri sonrası yarışmada dereceye girenler belli oldu.

Yarışmada dereceye giren isimler ve eserlerde Birincilik Ödülü: Ahmet Karakulak / Martı, İkincilik Ödülü Hafız Emre Uslu / Evrak-ı Metruke, Üçüncülük Ödülü ise Murat Şahin / Baba Yaga'nın Gemisi oldu

Ayrıca mansiyon ödülü almaya hak kazanan eserler ise, Muhammed Fatih Ünal / Karşı Kıyılar, Mehmet Murat Mıhcıoğlu / Kadim Dost ile Üç Gün ve Mehmet Rutkay Açıkgöz / Yanık Kokusu.