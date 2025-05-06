Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yaşar Üniversitesi, eğitim, bilim ve teknoloji alanında iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, lojistik merkezi gibi sürdürülebilir projelerle Manisa’nın gelişimine katkı sağlayacak.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yaşar Üniversitesi, eğitim, bilim, teknoloji ve kültürel alanlarda ortak projeler için iş birliği protokolü imzaladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller’in imzaladığı protokol, Manisa’nın hizmet binasında düzenlenen törende açıklandı. Törene belediye ve üniversite temsilcileri katıldı.

Başkan Zeyrek, protokolün Manisa’ya lojistik merkezi kazandırılmasının ilk adımı olduğunu vurguladı. “Yaşar Üniversitesi’nin akademik birikimiyle, sanayi ve belediye iş birliğiyle projeler üreteceğiz. AR-GE ve uluslararası projelerde ortak hareket edeceğiz. Lojistik merkezi, Manisa ve Ege Bölgesi sanayisinin büyümesine katkı sağlayacak” dedi. Zeyrek, projelerin icracısı olarak belediyenin sorumluluk alacağını ekledi.

Rektör Kandiller, “Akademik birikimimizi belediyenin deneyimiyle birleştirerek Manisalılar ve sanayi için değer yaratacağız. Lojistik merkezi, ara istasyonlar, gümrük uygulamaları ve geri dönüşüm gibi alt sistemleri birlikte tasarlayacağız” diye konuştu.

Protokol, AR-GE, danışmanlık, prototip geliştirme, seminer, çalıştay, konferans gibi etkinlikleri, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi ve lojistik merkezleriyle istihdama katkı sağlamayı kapsıyor. İş birliği, Manisa’nın sanayi altyapısını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir projelerle bölgeye değer katmayı hedefliyor.