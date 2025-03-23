Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ tarafından 22 Mart Dünya Su Günü’nde düzenlenen konserde, çocuklar tarafından su kaynaklarının önemini anlatan şarkılar seslendirildi.BURSA (İGFA) - 22 Mart Dünya Su Günü’nde suyun doğru kullanımına dikkat çekmek ve su bilincini Bursalılara yaymak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü iş birliği ile konser programı düzenlendi.

Şehit Murat Atsen İlkokul öğrencileri ve BUSKİ çalışanları tarafından Kültürpark Ramazan Meydanı’nda gerçekleştirilen konsere, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Dairesi Başkanı Ali Alper Makam, Büyükşehir ve BUSKİ Bürokratları ile vatandaşlar katıldı. Konserde, çocukların hep bir ağızdan söylediği su bilincini aşılayan şarkılar ile günün anlam ve önemine dikkat çekildi.

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Alper Makam, suyun sadece yaşam kaynağı değil aynı zamanda geleceğin teminatı olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in liderliğinde su kaynaklarını korumak ve halka en iyi şekilde sunmak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Makam, “Suyun değerini bilmeliyiz. Her birimiz sorumluluk almalı ve suyu daha verimi kullanmalıyız.

Su tasarrufu, hem bugünün hem de yarının yaşanabilir dünyası için kritik bir adımdır. Hep birlikte suyun değerini anlayalım ve çevremize sahip çıkalım” dedi.

Program sonunda Ramazan Meydanı’ndaki BUSKİ standında Genel Müdür Yardımcısı Makam ve bürokratlar tarafından çocuklara Su Günü’yle ilgili çeşitli hediyeler takdim edildi.