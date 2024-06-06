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Henüz küçük yaşta yüzme konusundaki yetenekleriyle velilerini gururlandıran çocuklar, Özel Egeberk Anaokulu Kurucu Müdürü Nesrin Civan tarafından başarı madalyasıyla ödüllendirildi.

6 yaş grubu öğrencilerin nefes kontrolü, yıldız duruşu, sırt üstü ve serbest yüzme tekniklerinde yeteneklerini sergilediği şenliğe veliler büyük ilgi gösterdi.

Bursa'da Özel Egeberk Anaokulu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yüzme Şenliği'nde 6 yaş grubu yeteneklerini gösterirken, minik yüzücüler, törenle madalyalarına kavuştu. BURSA (İGFA) - Bu yıl 14.'sü düzenlenen Özel Egeberk Anaokulu Yüzme Şenliği; renkli görüntülere sahne oldu.

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