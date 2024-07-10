Bursa’nın en eski mezarlıklarından biri olan Pınarbaşı Mezarlığındaki bazı mezarların zarar gördüğü kameralara yansıdı.Melih KAYACI / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan ve 15. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Pınarbaşı Mezarlığına definler hala sürüyor.

Bursa’nın en eski mezarlıklarından biri olan bu mezarlık, şehrin merkezinde bulunması ve tarihi önem arz etmesi sebebiyle de büyük önem taşıyor.

Öte yandan Pınarbaşı Mezarlığı, Bursa’nın en bakımlı mezarlıklarından biri olarak bilinirken, kabristandaki bazı mezarların zarar gördüğü kameralara yansıdı.

Mezarlıktaki bazı mezarların taşları ve duvarları, adeta balyozla vurulmuşcasına parçalanmış ve yıkılmış.

Ayrıca bazı mezarlarda ise çökmelere rastlanıyor.