Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursaspor Kulübü Başkanı Sinan Bür, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Bursaspor’un geleceğinin konuşulduğu ziyarette Başkan Erdem desteğe hazır olduklarını belirterek, “Bursa halkı tek yürek olup, takımına topyekun destek olmalı” dedi.BURSA (İGFA) - Ocak ayında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonucunda görevi devralan Bursaspor Kulübü Başkanı Sinan Bür, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Halk Evi’ndeki ziyarette Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Remzi Çınar, Tezcan Öztürk ile Osman Uçar, Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Beyhan Çalışkan, Sinan Oral, Erkan Öncel, Alper Özyüksel, Orhan Efe ve Gökhan Güleç de yer aldı. Bursaspor’un içinde bulunduğu zor dönemden kurtaracak çalışmalar hakkında fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Bursaspor Başkanı Sinan Bür, “Hedefimiz, gemiyi limana yanaştırmak” dedi.

Bursaspor’a kalıcı gelir elde edecek projelerin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, topyekun desteğin önemine dikkat çekti. Başkan Erdem, “Bursaspor bu kentin markası, birleştirici gücüdür. İş insanından vatandaşına kadar herkes, elini taşın altına koyup, Bursaspor’u içinde bulunduğu zor dönemden çıkarmak için destek olmalı, kulübün düzenlediği yardım kampanyalarına katkı koymalı. Yapacağınız çalışmalarla yönetim olarak güven vermeniz halinde, bu desteğin geleceğine inanıyorum. Nilüfer Belediyesi olarak dün nasıl ki Bursaspor’a destek verdiysek, bugün ve yarın da elimizden gelen desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Sinan Bür ve yönetimine çıktıkları yolda başarılar diledi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Sinan Bür de, Turgay Erdem yazılı 16 numaralı Bursaspor formasını Başkan Erdem’e armağan etti.