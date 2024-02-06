Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kuşadası Belediye Meclisi Şubat ayı Olağan Toplantısı Başkan Ömer Günel yönetiminde yapıldı. Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, kentte faaliyet gösteren Kuşadası Belediyespor’a maddi destekte bulunma kararı çıktı. Toplantıda ayrıca, Dış İlişkiler Müdürlüğü kapatılarak Özel Kalem Müdürlüğü’ne, Yıkım İşleri Müdürlüğü de Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlandı.

Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı toplantıda, Kuşadası Belediyesi bir kez daha sporcu dostu bir kent olduğunu gösterdi. Bu kapsamda Kuşadası’nda çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüten ve geçtiğimiz ay erkek basketbol takımı Aydın şampiyonu olan Kuşadası Belediyespor Kulübü’ne 1 milyon 500 bin TL nakdi yardımda bulunulmasına oy birliğiyle karar verildi. Başkan Ömer Günel, başarılı olan amatör spor kulüplerine destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise Kuşadası Belediyesi’nin yurt dışındaki kentlerle çeşitli alanlarda ortaklaşa gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerini yürüten Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün kapatılarak Özel Kalem Müdürlüğüne, Yıkım İşleri Müdürlüğü’nün de Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlanması oldu.

Kuşadası Belediyesi bir kez daha esnafın yanında

Kuşadası Belediye Meclisi Şubat ayı Olağan Toplantısı‘nda alınan bir diğer önemli karar, kentte her pazar günü Kapalı Pazar Yeri’nde kurulan İkici El Eşya Pazarı’nda uygulanan işgaliye ücretleriyle ilgili oldu. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik zorlukları dikkate alan Kuşadası Belediyesi, 2024 yılında işgaliye ücretlerinde artışa gitmeme kararı aldı.

Kuşadası Berlin’de tanıtılacak

Toplantıda, dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan ITB Berlin Fuarına da katılım kararı alındı. Kuşadası’nın Alman pazarında tanıtımının yapılabilmesi için büyük önem taşıyan fuar, 5-7 Mart tarihleri arasında Almanya’nın Başkenti Berlin’de düzenlenecek.