Germencik Belediyesi Aile Çay Bahçesi ve Ortaklar Mahallesi’nde bulunan Şehit Görkem Akkuş Parkında Germencik Belediyesi tarafından kurulan dev ekranlardan maçı takip eden vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de vatandaşlarla birlikte maçı takip ederek maçın son düdüğünün çalınmasıyla kutlamalara katıldı.

Başkan Zencirci “Tarifsiz bir duygu, rüya gibi bir zafer”

Milli takımımızın Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçı vatandaşlarla birlikte izleyen Başkan Zencirci rüya gibi bir zafer değerlendirmesinde bulunarak Milli Takım oyuncularını tebrik etti. Başkan Zencirci ayrıca çeyrek finalde karşılaşacağımız Hollanda ile yapılacak maçta da dev ekranların kurulacağını söyledi.



Zencirci “Milli takımımız için tek yürek olduk ve ilçemizde kurduğumuz dev ekranlardan maçı vatandaşlarımızla omuz omuza hep birlikte takip ederek bu büyük coşkuyu yüreklerimizde hissettik. Rüya gibi bir zafer oldu. A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyor, yolun sonunun kupa olmasını diliyorum. Hollanda maçımızı da inşallah yine dev ekranlarda hep birlikte takip edeceğiz.” dedi.