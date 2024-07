Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, genel kurul toplantısında şirketleşme kararı alan Kuşadasıspor'un, UEFA eski İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı’nın adını kullanarak kulübü marka değerinin altında satın almaya çalışan Ertan Can Yazıcı’nın sahibi olduğu yurt dışı bağlantılı Help Steps isimli bir şirketin oyununu bozdu. Siyah-beyazlı kulübün kimsenin oyuncağı olmadığını belirten Başkan Ömer Günel, "Biz yeni sezonda da değerli yöneticilerimizle yine takımımıza sahip çıkıp, Kuşadasısporumuzu 2'nci Lig'e çıkarmak için canla başla mücadele edeceğiz" dedi.

Kuşadasıspor'un geçtiğimiz yıl yapılan genel kurulunda kulübün futbol şubesini şirketleştirilmesi kararı alındı. Ardından siyah-beyazlı kulübün futbol şubesinin Ertan Can Yazıcı’nın sahibi olduğu yurt dışı bağlantılı Help Steps isimli bir şirkete satılması için temaslar başladı. Temaslar sonucunda şirket sahibi Yazıcı’nın UEFA eski İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Bayram Saral’ın isimlerini kullanarak kulüpleri marka değerinin altında satın almaya çalıştığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Başkan Ömer Günel, kulüp yöneticileri ile toplantı yaptı. Toplantıda yöneticilerle istişarede bulunan Başkan Ömer Günel, Kuşadasıspor’un Ertan Can’a ait Help Steps şirketine olan satışını durdurdu.

Başkan Ömer Günel yaptığı açıklamada "Biz 23 yıldır, kimsenin ilgilenmediği bu kulübü amatörden alıp 3'üncü Lig'e kadar çıkardık. Artan maliyetler çok fazla ama bu kulübü kimsenin oyuncağı haline getirmesine asla müsade etmem. Bugüne kadar Kuşadasıspor'a katkı vermiş değerli yöneticilerimizle yine takımımıza sahip çıkıp, Kuşadasısporumuzu 2'nci Lig'e çıkarmak için canla başla mücadele ederiz" diye konuştu.

Haber: Ömür Yapıcı