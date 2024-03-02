Bursaspor İnfo Yatırım, Pınar Karşıyaka’ya 68-102 mağlup oldu.Duygu Doğan / BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 21. Haftasında Bursaspor İnfo Yatırım evinde Pınar Karşıyaka ile karşılaştı.
TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Bursaspor’un dün transferini duyurduğu oyuncu Erick Neal da ilk kez süre aldı.
Karşılaşmanın ilk çeyreği konuk ekibin 17-26 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci periyotta Bursaspor taraftarın desteğini alsa da skora yansıtamadı yeşil beyazlılar soyunma odasına 31-49 geride girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Bursaspor’un çabası yeterli olmadı son çeyreğe 56-75 gidildi.
Son periyotta farkı artıran konuk ekip mücadeleyi 68-102 kazandı.
Salon: TOFAŞ Spor Salonu
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Batuhan Söylemezoğlu
Bursaspor İnfo Yatırım: Michael Young 21, Erick Neal 2, Jordan Floyd 9, Ömer Utku Al, Semih Erden 4, Anthony Brown 11, Sarper David Mutaf 6, Mehmet Atalan, Metin Türen 2, Johny Hamilton 13
Baş Antrenör: Serhan Kavut
Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 9, Vernon Carey Jr 10, Errick Mc Collum 13, Furkan Haltalı 15, Thomas Akyazılı 2, Kelan Martin 23, Vittorio Brown 13, Mert Celep 5, Kenan Sipahi 7
Baş Antrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 17-26
Devre: 31-49
3. Periyot: 56-75