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Karşılaşmanın ikinci yarısında Bursaspor’un çabası yeterli olmadı son çeyreğe 56-75 gidildi.

İkinci periyotta Bursaspor taraftarın desteğini alsa da skora yansıtamadı yeşil beyazlılar soyunma odasına 31-49 geride girdi.

Karşılaşmanın ilk çeyreği konuk ekibin 17-26 üstünlüğü ile tamamlandı.

TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Bursaspor’un dün transferini duyurduğu oyuncu Erick Neal da ilk kez süre aldı.

Bursaspor İnfo Yatırım, Pınar Karşıyaka’ya 68-102 mağlup oldu. Duygu Doğan / BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 21. Haftasında Bursaspor İnfo Yatırım evinde Pınar Karşıyaka ile karşılaştı.

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