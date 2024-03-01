Kara, yepyeni şarkısı 'Kanlı Defter'i sevenleriyle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Hit olmuş şarkılarıyla adından sıklıkla söz ettiren Kara yepyeni şarkısı "Kanlı Defter" 'i sevenleriyle buluşturdu. Sevenleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Müzik On Air etiketiyle Netd müzik platformunda yayınlanan Listelerde üst sıralarda yer alması beklenen "Kanlı Defter " adlı Şarkının Sözü Müziği ve Düzenlemesi Emirkan Kara imzalı olup Klip Yönetmeni Klicic Selman imzalıdır .Kara " Gerek sevenlerimden gerekse şarkıyı dinleyenlerden sosyal medya hesabıma şarkım ile gelen tepkiler çok olumlu.Şarkımın bu şekilde hızlı bir yükseliş içinde olması beni memnun ediyor.Herkesin sevgisine layık olmaya çalışacağım" dedi.